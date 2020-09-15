Оренбург, , 07:40 — REGNUM В Оренбурге прокуратура проверила дороги, которые ремонтируют в рамках нацпроекта. Надзорное ведомство заявило, что визуальный осмотр улиц и предварительный анализ проведенных на них работ позволяют сделать вывод о наличии признаков затягивания сроков исполнения муниципальных контрактов и освоения бюджетных средств.

В частности, на ул. Туркестанской подрядчик полноценно к выполнению капремонта не приступил. За девять месяцев с момента подписания контракта выполнено около 5% от общего объема запланированных работ. Проезд по одной из интенсивных городских магистралей до сих пор закрыт.

Также низкий процент выполнения ремонтных работ установлен на ул. Тихая (от Загородного шоссе до кладбища) — 1%, ул. Волгоградской (от Загородного шоссе до ул. Конституции) — 20%, ул. Аксакова (от ул. М. Жукова до ул. Харьковской) — 35%, ул. Магистральная (от ул. Бебеля до ул. Химическая) и ул. Розы Люксембург (от ул. Регенераторная до пр. Бр. Коростелевых) — 20%, ул. Транспортной (от пр. Победы до ул. Есимова) — 60%.

Прокуратура указала на то, что с осенью наступают неблагоприятные погодные условия, что затруднит ремонт. Кроме того, горожане долгое время вынуждены терпеть неудобства из-за перекрытых участков улиц. В адрес главы муниципалитета Владимира Ильиных внесено предостережение.