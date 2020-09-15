Редвуд-Сити, США, , 07:29 — REGNUM Издательская компания Electronic Arts (EA) переименует свой сервис по продаже видеоигр и лончер Origin. Об этом 14 сентября сообщил порталу GamesIndustry старший вице-президент компании Майк Бланк.

Он сообщил, что платформа и программа получат название EA Desktop App. Таким образом, слово Origin вообще исчезнет из названий компании. Кроме того, Бланк сказал, что приложение получит новый дизайн, добавив, что разработчики улучшат работу системы обновлений.

Ранее Electronic Arts сообщила, что переименует игровые подписочные сервисы EA Access и Origin Access. С 18 августа 2020 года они стали называться EA Play.

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