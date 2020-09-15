Якутск, , 07:22 — REGNUM В школах Якутии применяется три формы обучения — очная, смешанная и полностью дистанционная. Но уже с 21 сентября планируют перевести на традиционное обучение 5, 9, 10−11 классы. В общей сложности — более 13,5 тыс. школьников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе прямого эфира 14 сентября начальник управления образования Якутска Алексей Семенов рассказал, как будет построен дальнейший процесс обучения в школах.

«С переводом на очную форму обучения в школы будут ходить примерно 30 тыс. детей — часть родителей начальных классов выбрали дистанционное обучение и семейное образование», — пояснил Семенов.

По словам начальника управления образования, если до 18 сентября начальные классы были поделены на группы, теперь же с 21 сентября делить на группы не будут.

В зависимости от эпидобстановки по гриппу и коронавирусу учеников среднего звена также постепенно вернут на очную форму обучения.

На 15 сентября в Якутии выявлено более 11 тыс. носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке руководство школ отказывается от работы в две смены и переводит детей на дистанционное обучение. Глава региона Владимир Солодов назвал такой подход к организации образовательного процесса недопустимым.