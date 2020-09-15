Абакан, , 07:01 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число подтверждённых случаев достигло 3835.

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"Два пациента поступили с признаками ОРВИ, тринадцать — с признаками пневмонии. Девять случаев — это семейные и служебные контакты. Один случай выявлен в ходе самостоятельного обследования, один — в ходе планового мониторинга», — отметили в правительстве.

Диагноз также подтвердился у гражданина, прибывшего из Бурятии, а также местных жителей после поездки в Красноярский край и Туву.

За сутки также зарегистрирован ещё один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Скончался 69-летний житель Абакана. Таким образом, всего с регионе умерли 47 человек. Тем временем, выздоровели за сутки 16 пациентов, а всего к настоящему времени излечились 3290 человек.

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