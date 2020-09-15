Дублин, , 07:00 — REGNUM Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор ответил на критику пользователей в соцсети Twitter по поводу своего задержания на французском острове Корсика, сообщает The Daily Mail.

Спортсмен оставил в Twitter несколько сообщений, а после удалил их.

«Спасибо за оскорбления, лицемер».

«Я не могу продолжать, как этот человек. Я просто раздавлен».

«Стараюсь оставаться сильным ради моих детей и людей, которые меня поддерживают» Конор Макгрегор

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Конор Макгрегор был задержан французской полицией за агрессивное сексуальное поведение и эксгибиционизм. После того, как спортсмен дал показания, его отпустили.

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