Дублин, 15 сентября 2020, 07:00 — REGNUM Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор ответил на критику пользователей в соцсети Twitter по поводу своего задержания на французском острове Корсика, сообщает The Daily Mail.
Спортсмен оставил в Twitter несколько сообщений, а после удалил их.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Конор Макгрегор был задержан французской полицией за агрессивное сексуальное поведение и эксгибиционизм. После того, как спортсмен дал показания, его отпустили.
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