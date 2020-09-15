Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Ранее заблокированный в Fortnite стример FaZe Jarvis сообщил, что его новая блокировка была розыгрышем. Об этом 15 сентября сообщил портал Screen Rant.

Он якобы завёл новый аккаунт, начал играть в Fortnite. и столкнулся с очередной блокировкой через 15 минут после начала трансляции. Однако позже стример сообщил, что в действительности это играл не он, а другой стример. Однако у этого розыгрыша были серьёзные последствия.

Администрация Fortnite в результате заблокировала не только аккаунт, с которого якобы играл FaZe Jarvis, но и IP-адрес дома Clout House, в котором живут различные стримеры, блогеры и члены FaZe Clan, которые также участвовали в розыгрыше. Издание отметило, что, похоже, блокировка была проведена в соответстви с правилами, поскольку ранее администрация Fortnite внесла в них соответствующие измения.

Стримера FaZe Jarvis заблокировали в Fortnite в ноябре 2019 года из-за того, что он использовал чит-программу Aimbot, реализующую в игре функцию автонаведения. Сотрудники Epic Games, увидев опубликованный им на YouTube ролик, навсегда заблокировали аккаунт стримера.

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