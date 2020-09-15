Тюмень, , 06:52 — REGNUM В Тюменской области с 15 сентября разрешается проводить конгрессы, открываются детские центры и многофункциональные центры. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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С учётом требований Роспотребнадзора, разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий, выставочная деятельность, а также проведение форумов и конгрессов.

Дозволен выезд официальных групп Тюменской области для участия в мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней. Открываются детские комнаты для присмотра за детьми, в том числе, расположенных в торгово-развлекательных центрах.