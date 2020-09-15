Владивосток, , 06:58 — REGNUM В Приморье за последние сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, излечились 110 пациентов, скончался один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Читайте также: В Хабаровском крае выявлено почти 11 тысяч носителей коронавируса

С начала эпидемии на 15 сентября в Приморском крае зарегистрировано 10 701 положительный тест на коронавирус, выздоровели 9086 человек, не справились с болезнью 110 пациентов.

Проверено административными комиссиями почти две тыс. объектов на соблюдение санитарных мер.

Продолжается вакцинация от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Хабаровском крае лабораторно подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 26 пациентов, один человек умер.