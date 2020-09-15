Кош-Агачский район, Алтай, , 06:38 — REGNUM Республика Алтай движется к новому рекорду по суточному приросту случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 56 человек, причём, большинство из них зарегистрированы в Кош-Агачском районе.

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Кроме того, коронавирус выявлен у десяти жителей Горно-Алтайска, шести жителей Турочакского района, у трёх жителей Майминского района. В Онгудайском районе заражение подтвердилось у одного местного жителя и одного гостя из другого региона.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 2640. из них 2157 к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением.

«В понедельник, 14 сентября выздоровел 21 пациент из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Турочакского, Улаганского, Усть-Канского, Усть-Коксинского, Чемальского, Чойского и Шебалинского районов», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, рекорд по суточному приросту в республике был зарегистрирован 1 июля, когда специалисты выявили 64 новых случая заражения.

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