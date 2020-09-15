Веллингтон, , 06:37 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки подтвердили три случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что мужчина с двумя детьми прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов в Новую Зеландию 9 сентября. Во время прохождения карантина в отеле «Ибис» у них выявили коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что пока новых случаев распространения инфекции внутри Новой Зеландии выявлено не было. В настоящее время в стране числятся 83 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. В больницах Новой Зеландии находятся четыре пациента, из них двое — в реанимации.

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