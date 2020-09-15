Нейпьидо, , 06:25 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки выявили 104 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Мьянме достигло 3 299. Также число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в стране выросло до 32 человек. Отмечается, что уже 790 пациентов были выписаны с выздоровлением из медучреждений Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Мьянме скончались четыре пациента с COVID-19. Тогда число жертв осложнений, вызванных новым коронавирусом, выросло до 24.

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