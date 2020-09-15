Вашингтон, , 06:17 — REGNUM Студия Motive и издательская компания Electronic Arts выложили в сеть короткометражный фильм, посвящённый будущему космическому симулятору Star Wars: Squadrons. Ролик был опубликован 14 сентября на YouTube-канале EA Star Wars.

Видео получило название «Star Wars: Squadrons — «Охота», его длительность составляет около 7 минут. Сюжет рассказывает о том, как командир эскадрильи имперских истребителей TIE оказывается один на поле боя, после чего за ним начинает охотиться пилот Новой Республики на X-wing.

Релиз Star Wars: Squadrons запланирован на 2 октября 2020 года. Игра выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК.

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