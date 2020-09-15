Санта-Клара, США, , 06:06 — REGNUM Компания AMD выложила в сеть тизерное изображения видеокарты Radeon RX 6000. Оно было опубликовано 15 сентября на Twitter-странице Radeon RX.

Пользователи сети получили возможность увидеть, как будет выглядеть новое устройство AMD. Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь «совершенно новый» дизайн системы охлаждения.

https://twitter.com/Radeon/status/1305612438675562496

Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщили, что на новых видеокартах компания может разместить порт USB-C.

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