Стокгольм, , 05:55 — REGNUM Выход Second Extinction в ранний доступ (игра находится в разработке, но доступна геймерам) на платформе Steam состоится 13 октября 2020 года. Анонсирующий ролик был опубликован 14 сентября на YouTube-канале студии Systemic Reaction.

Ранее компании Avalanche и Systemic Reaction объявили, что они вынуждены были отложить релиз из-за проблем с разработкой, причиной которых стала эпидемия коронавируса. Создатели Second Extinction отметили, что игра, вышедшая в формате раннего доступа, на старте сможет предложить геймерам динамичный бой от первого лица, прогресс персонажа и различные награды.

Кроме того, в Second Extinction будет присутсвовать стратегический режим: действия игроков будут отражаться на карте. Разработчики отметили, что выпуск игры в формате раннего доступа позволит им совершенствовать игровой процесс и поэтапно добавлять в неё новый контент.

Second Extinction будет представлять собой кооперативный шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия). Геймеры знают студию Avalanche по таким проектам, как Generation Zero, Just Cause, Rage 2 и Mad Max.

