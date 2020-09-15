Магадан, Магаданская область, , 05:53 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов своим постановлением продлил действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Оперштаб и власти Колымы продлили действие санитарных мер и ограничений по коронавирусу до 28 сентября включительно.

На 15 августа в регионе зарегистрировано 2442 носителя коронавируса, справиться с болезнью не смогли 19 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область получит 83 млн 435 тыс. рублей на выплаты соцработникам, которые работают в сменном режиме с коронавирусными пациентами и людьми из группы риска.