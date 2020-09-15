Улан-Удэ, , 05:42 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число подтверждённых случаев в республике вплотную приблизилось к отметке в 6 тыс. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5008 человек, умерло 60 человек. Проходят лечение в стационарах республики 394 больных. На амбулаторном лечении находятся 522 пациента», — отметили в штабе.

В реанимации остаются 18 тяжёлых больных, 11 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 44,7%, из 910 коек в медицинских учреждениях республики свободно 503.

Читайте также: В Бурятии вновь выросло число умерших от COVID-19