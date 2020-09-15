Вашингтон, , 05:36 — REGNUM Релиз ремейка популярной игры Panzer Dragoon, вышедшей в 1995 году на консоли Sega Saturn, состоится 25 сентября 2020 года. Об этом 15 сентября сообщил портал DSOGaming.

Созданием Panzer Dragoon: Remake занимается компани Megapixel Studio. Разработчики сообщили: для того, чтобы запустить ПК-версию игры, геймерам понадобится как минимум компьютер с процессором Intel Core i5−2200, 4 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GTX 970 (или AMD Radeon R9 290).

Ранее в Megapixel Studio сообщили, что в ремейке Panzer Dragoon управление будет переделано, его приведут в соответствие с тем, что присутствует в современных играх. Они также отметили, что доработают систему прицеливания.

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