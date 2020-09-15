Кемерово, 15 сентября 2020, 05:32 — REGNUM В Кемеровской области за две недели от гриппа привили около 121 тыс. человек, в том числе более 53 тыс. детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Уточняется, что в больницы Кузбасса распределено почти 793 тыс. доз вакцины против гриппа, в том числе детской вакцины — более 126 тыс. доз.
В минздраве региона отмечают, что прививочная кампания в этом году проходит с соблюдением противоэпидемических мер.
Что касается детей, то сначала составляются списки с учётом подписанных родителями согласий на прививку и только после этого в детском саду или школе начинается вакцинация.
Специалисты минздрава Кузбасса отмечают, что в нынешнем эпидемическом сезоне ожидаются штаммы гриппа, которые не циркулировали в России на протяжении многих лет, и иммунитета к ним у населения нет.
Напомним, что вакцинация от вируса гриппа в Кемеровской области стартовала 1 сентября 2020 года.