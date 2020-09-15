Шанхай, Китай, , 05:24 — REGNUM В Шанхае за прошедшие сутки был выявлен один новых «импортный» случай COVID-19 и ни одного локального, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Заболевший оказался гражданином Украины, покинувшим свою родину 10 сентября и прибывшим в Шанхай 12 сентября через Великобританию. У пассажира начали развиваться симптомы болезни во время нахождения на карантине в Шанхае, после чего диагноз был подтверждён.

Всего 44 человека, находившихся в тесном контакте с заболевшим, были помещены на карантин. Общее число «импортных» случаев в Шанхае достигло 606, в то время как общее число локальных случаев достигло 342 с начала эпидемии.