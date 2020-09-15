Чебоксары, , 05:13 — REGNUM В Чувашии сегодня, 15 сентября, ожидаются кратковременные дожди, возможно — с ледяной крупой. Похолодание может продлиться до 23 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Заморозки и отопительный сезон в России – все новости»

По его словам, регион окажется в тылу ложбины и при дождях из-за минусовой температуры на верхней границе облаков замерзшие капли дождя могут не успеть растаять — тогда следует ожидать снежную крупу. При этом в южных районах Чувашии может прогреметь гроза. Средняя температура составит +11…+16 градусов, порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Прохладная погода сохранится 16 сентября, в ночь на 17 сентября могут быть заморозки на почве. Днём потеплеет, но из-за приближения холодного фронта прогнозируются дожди и усиление ветра.

Данная волна похолодания сохранится и 19 сентября, температура упадёт до +5…+10 градусов. 20 сентября чуть потеплеет — до +12…+14 градусов, что снижает вероятность снега, что предварительно прогнозировалось ранее.

По предварительным расчётам, с 19 сентября в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха в Чебоксарах может оказаться ниже +8 градусов. Это означает, что может начаться отопительный сезон.