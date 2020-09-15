Лас-Вегас, США, , 05:09 — REGNUM Волнений по поводу опасности заражения новым коронавирусом на массовых предвыборных митингах не испытывает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью газете Las Vegas Review-Journal.

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Американский лидер пояснил, что в момент выступления находится на значительном расстоянии от толпы.

«Я нахожусь на сцене, а это достаточно далеко… Поэтому я совершенно не испытываю беспокойства. Честно говоря, я гораздо больше озабочен тем, насколько близко находитесь вы», — сказал Трамп в разговоре с журналисткой.

После этого интервьюер заверила президента, что она прошла тест на коронавирус и он оказался отрицательным,

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа Дональд Трамп заявил, что планирует сделать прививку против коронавируса, когда будет американская вакцина пройдет испытания.

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