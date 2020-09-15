Новосибирск, , 05:02 — REGNUM В Новосибирскую область поступила первая партия противогриппозной вакцины для детей и беременных женщин. Регион получило 190 807 доз. Уже привито 1,5 тыс. детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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Вакцину для взрослых — 742 210 доз — область получила неделей раньше.

В 2020 году планируют привить 1 миллион 700 тысяч новосибирцев — 60% населения.

По словам главного вакцинолога региона Татьяны Ивлевой, в группах риска процент привитых должен быть не менее 75%.

«Сезон этого года, он немножко особенный. Мы пока не знаем, как в случае наложения коронавирусной инфекции и гриппа, будут протекать у людей. Есть вероятность, что одна инфекция будет усугублять течение другой. Поэтому в этом году мы, как никогда, просим людей проявить сознательность, проявить заботу о себе, о своих детях, о пожилых родственниках и сделать прививку против гриппа как можно раньше», — отметила Ивлева.