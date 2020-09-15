Пекин, , 04:51 — REGNUM На материковой части Китая за сутки было выявлено восемь новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число заболевших в Китае достигло 2653 с начала эпидемии. Из общего числа «импортных» случаев, четыре человека пришлось на провинцию Гуандун и по одному на провинции Чжэцзян, Сычуань и Юньнань, также на город центрального подчинения Шанхай, соответственно.

Из общего числа «импортных» случаев в Китае, 2511 человек были выписаны из госпиталей по выздоровлении за все время эпидемии, еще 142 человека продолжают получать медицинскую помощь.

Один человек находится в тяжелом состоянии, смертей от опасной инфекции среди «импортных» пациентов зафиксировано не было.