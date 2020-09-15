Пекин, , 04:47 — REGNUM Из больниц Китая за сутки было выписано 11 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 142 человека продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны на данный момент. Общее число выписанных пациентов за все время эпидемии в Китае достигло 80 426.

Кроме того, с начала эпидемии в Китае было выявлено 85 202 случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, из которых 4634 человека скончались.