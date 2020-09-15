Каир, , 04:47 — REGNUM В Египте за минувшие сутки выявили 168 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба египетского министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

По данным ведомства, общее количество подтвержденных случаев заражения новой инфекцией в стране достигло 101 177. Также за 14 сентября в Египте скончались еще 13 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, на египетской территории умер 5661 человек.

Кроме того, 14 сентября в Египте 808 пациентов были выписаны с выздоровлением из медицинских учреждений страны. Всего на египетской территории с болезнью справились 84 969 пациентов.