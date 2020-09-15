Сеул, , 04:42 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 106 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 91 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные являются импортными. Центр фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 на территории Южной Кореи и добавляет, что последние 13 дней в республике выявляют не более 200 зараженных ежедневно.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 22 391. Также за 14 сентября в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 367 человек.