Вашингтон, , 04:19 — REGNUM Facebook случайно раньше времени выложила у себя на сайте информацию о гарнитуре виртуальной реальности Oculus Quest 2. Об этом 14 сентября сообщил портал Comicbook.

Она опубликовала подробные характеристики устройства, а также несколько рекламных видеокроликов. Они дали понять, что Oculus Quest будет представлять собой уменьшенную версию Oculus Quest, которая получит более быстрый процессор, дисплеи с большим разрешением и совместимость с Oculus Link.

Позже материалы были удалены с сайта Facebook. Отмечается, что из-за произошедшей утечки компания может официально представить новую гарнитуру уже завтра, 16 сентября 2020 года.

Напомним, в июле 2020 года в сеть выложили рендеры (компьютерные модели) гарнитуры виртуальной реальности, которые, как посчитали многие пользователи сети, является Oculus Quest 2. Первая версия Oculus Quest поступила в продажу в мае 2019 года.

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