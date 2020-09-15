Якутск, , 03:57 — REGNUM В Якутии на 14 сентября прививки против гриппа уже поставили 76 тысяч человек — 8% населения. Детей привито более 26 тыс., взрослых — более 50 тыс., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Вакцинация проходит бесплатно, на добровольных условиях. В первую очередь прививают детей, работников бюджетной сферы, коммунальной, общепита, имеющих хронические заболевания, пожилых людей.

Есть возможность вызвать прививочные бригады на работу или в учебное учреждение.

Специалисты призывают не игнорировать вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, активно в России проводится вакцинация против гриппа, закуплено уже более 60 млн доз вакцины, привито почти 7,5 млн.