Хайкоу, Китай, , 03:47 — REGNUM Южная китайская провинция Хайнань представила план по привлечению высококачественных иностранных специалистов на работу и для организации бизнеса, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Согласно плану, университеты, госпитали, научно-исследовательские институты и уставные органы Хайнани будут служить местами привлечения иностранных талантов. Квалифицированный персонал сможет работать в качестве юридических представителей уставных органов, общественных учреждений и государственных предприятий.

«Им будет предложена годовая зарплата от 300 до 800 тыс. юаней (около $43,88 — 117 тыс.)», — заявил представитель департамента трудовых ресурсов и общественной безопасности провинции Ли Цзин.

Напомним, что 1 июня Китай представил мастер-план развития Хайнани в свободный торговый порт мирового уровня и глобального уровня влияния к середине века.