Южно-Сахалинск, , 03:44 — REGNUM На Курильских островах подразделения армейского корпуса ВВО провели тренировку по отражению удара противника с воздуха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Читайте также: Новый лидер правящей партии Японии заявил о важности переговоров по Курилам

Военные отработали вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевода комплексов ПВО из походного положения в боевое.

Командиры отработали навыки по управлению подчинёнными подразделениями в ходе отражения ударов условного противника с воздуха.

В тренировках приняли участие более 200 военнослужащих, были задействованы десятки единиц вооружения, в том числе зенитные пушечно-ракетные комплекс (ЗПРК) «Тунгуска» и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла».

Как сообщало ИА REGNUM, новый глава правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга заявил о важности обсуждения принадлежности четырех южных островов Курильской гряды.