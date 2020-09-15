Одинцово, Московская область, , 03:57 — REGNUM В подмосковном парке «Патриот» был реконструирован один из эпизодов битвы на Курской дуге, которая в июле — августе 1943 года коренным образом повернула ход Великой Отечественной войны. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе реконструкции одного из боёв было задействовано до 100 человек пехоты, танки, артиллерийские орудия и самолёты времён войны.

В сообщении военного ведомства отмечается, что зрелищное мероприятие «вызвало неподдельный интерес у посетителей всех возрастов», которые, сами того не ожидая, «стали полноценными участниками событий».

Напомним, в ходе Курской битвы, которая включает две операции — оборонительную (5 — 23 июля) и наступательную (12 июля — 23 августа), было сорвано немецкое наступление и стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Красной Армии.

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