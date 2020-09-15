Белвью, США, , 03:31 — REGNUM Руководство студии Bungie, занимающейся разработкой многопользовательской сервисной игры Destiny, опровергло слухи о том, что оно ведёт переговоры по поводу слияния компании с Microsoft. Об этом 14 сентября сообщил в соцсети Twitter генеральный директор Bungie Пит Парсонс.

Пользователь соцсети, известный под ником Nibel, со ссылкой на подкаст GB Decides инсайдера Джеффа Грабба сообщил: ходит слух о том, что Microsoft несколько раз пыталась договориться о приобретении Bungie, однако каждый раз переговоры заходили в тупик из-за того, что руководство студии называло слишком высокую цену.

«Это неправда», — написал Парсонс в комментариях под этим постом.

https://twitter.com/Nibellion/status/1305478072666292224

Стоит отметить: инсайдерская информация о том, что Microsoft и Bungie ведут переговоры о слиянии также была опубликована в известном журнале Eurogamer.

Напомним, в 2000 году Bungie была приобретена Microsoft, после этого компания занималась разработкой игр серии Halo. Однако 5 октября 2007 года студия объявила о своей независимости и позже, в качестве независимой компании, подписала договор о сотрудничестве с Activision.

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