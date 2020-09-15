Пекин, , 03:20 — REGNUM Китайские военные запустили пилотную кампанию по повышению осведомленности граждан страны в вопросах кибербезопасности, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Кампания продлится до 20 сентября. В ее рамках отдельный упор будет сделан на получении гражданами передовых знаний в сфере развития интернет-технологий, а также обучении их теории и базовым навыкам, связанным с интернет-безопасностью. Кампания также будет продвигать глубокое понимание рисков и проблем в этой области.

Кампания, сочетающая онлайн и офлайн-мероприятия, направлена на создание благоприятной киберпространственной среды для укрепления и оживления вооруженных сил, а также повышения военной готовности.