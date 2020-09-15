Брянск, , 03:57 — REGNUM У посёлка Речица Почепского района Брянской области в неучтённом захоронении были обнаружены 12 военнослужащих Красной армии, погибших в контрнаступательных боях сентября 1941 года. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Эксгумацию останков красноармейцев проводил отряд «Поиск-Почеп» Почепского района, входящий в объединение поисковых отрядов «Брянский фронт» регионального отделения ДОСААФ.

Погибшие, один из которых был лейтенантом и ещё один — младшим командиром, сержантом или младшим сержантом, вероятно, были похоронены однополчанами. Поисковики нашли у солдат семь металлических медальонов, которые за время пребывания в земле значительно окислились и с ними предстоит кропотливая работа.

Предполагается, что захороненные красноармейцы были бойцами 269-й стрелковой дивизии 3-й армии, которая 10−11 сентября 1941 года контратаковала в тех местах наступающих гитлеровцев. После того, как будут проведены необходимые исследования, останки героев будут со всеми почестями захоронены на воинском мемориале.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Грудцино Павловского района Нижегородской области прошла церемония захоронения земляка-героя, лётчика 133-го истребительного авиаполка младшего лейтенанта Михаила Петрова.

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