Кэри, США, 15 сентября 2020, 02:56 — REGNUM Многие геймеры столкнулись проблемами при подключении к серверам Fortnite. Об этом 14 сентября сообщила официальная Twitter-страница Fortnite Status.
Разработчики написали, что они знают о возникших проблемах и работают над их решением. Они не сообщили о сроках, однако отметили, что сделают соответствующее объявление, когда им удасться восстановить полную работоспособность игры.
https://twitter.com/FortniteStatus/status/1305593767324520448
Напомним, в августе 2020 года в Fortnite стартовал четвёртый сезон. В игре появился различный контент, связанный со вселенной комиксов Marvel.
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