Пекин, , 02:18 — REGNUM Китайский интернет-регулятор закрыл 6907 незаконных вебсайтов в рамках специальной кампании, запущенной в июле, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Целью программы является очищение интернет-пространства, котором обитают несовершеннолетние от неподобающей информации во время летних каникул.

Как сообщили Киберпространственной администрации Китая, работа 64 вебсайтов была приостановлена, более 860 тыс. незаконных аккаунтов или сообществ на образовательных платформах было закрыто за время кампании.

Данные онлайн-платформы были наказаны за действия, которые воздействуют на психическое и ментальное здоровье несовершеннолетних, в том числе за содержание вульгарных или порнографических материалов, побуждающих подростков слепо копировать своих кумиров.