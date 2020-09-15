Сантьяго, , 02:10 — REGNUM В Чили за минувшие сутки скончались 64 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на территории республики выросло до 12 013 человек. Также за 14 сентября в Чили выявили еще 1685 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 436 433 случая инфицирования SARS-CoV-2.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Чили ужесточили карантинные меры с 17 по 19 сентября на период национальных праздников. Предполагается, что эта мера позволит избежать новых вспышек заболевания COVID-19.