Вашингтон, 15 сентября 2020, 01:57 — REGNUM Вторая категория потенциального ущерба присвоена урагану «Салли», который приблизился к побережью ряда южных американских штатов, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
Так, скорость внутри него достигла 43 метров в секунду. Сам ураган движется со скоростью 9 км в час и должен достигнуть территории США 15 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Салли» усилился из шторма до урагана первой категории.
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