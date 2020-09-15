Вашингтон, , 01:57 — REGNUM Вторая категория потенциального ущерба присвоена урагану «Салли», который приблизился к побережью ряда южных американских штатов, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Так, скорость внутри него достигла 43 метров в секунду. Сам ураган движется со скоростью 9 км в час и должен достигнуть территории США 15 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Салли» усилился из шторма до урагана первой категории.

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