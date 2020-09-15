Москва, , 01:55 — REGNUM Расходы регионов России за первые семь месяцев 2020 года выросли на 472 млрд рублей в связи с реализацией мер по борьбе с пандемией коронавируса. Такой показатель почти вдвое превышает уровень в аналогичном периоде прошлого года, говорится в комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) по итогам проведённого анализа.

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Эксперты агентства сравнили цифры в отчётности об исполнении бюджетов субъектов РФ за январь-июль 2020 года и в таком же периоде прошлого года.

«Совокупные расходы неконсолидированных бюджетов субъектов РФ на здравоохранение за январь — июль 2020 года увеличились на 88% (на 472 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — отметили они.

Эксперты также обратили внимание на то, что доля расходов на здравоохранение в отчётном периоде достигла 14% совокупных расходов, тогда как в 2017—2019 годах она не превышала 10%.

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