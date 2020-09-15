Рамалла , , 01:29 — REGNUM В Палестине за минувшие сутки скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Палестине выросло до 255 человек. Также за 14 сентября в стране выявили еще 788 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Палестине подтвердили 28 576 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

В настоящее в стране числится 11 467 активных случаев заболевания COVID-19. Отмечается, что в ряде регионов Палестины ослабили карантинные ограничения. Тем не менее в секторе Газа по-прежнему действует строгий карантин из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией.