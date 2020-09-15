Цхинвал, , 01:21 — REGNUM Обычный режим пересечения границы РФ и Южной Осетии вводится 15 сентября после нескольких месяцев закрытия из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Решение об этом было принято еще 31 августа. Речь идет об отмене всех ограничительных мер, в том числе прохождения обязательного двухнедельного карантина после въезда в Южную Осетию. Одновременно усиливаются санитарные мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа стало известно, что в Южной Осетии излечились все пациенты с коронавирусной инфекцией.

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