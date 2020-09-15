Шэньян, Китай, , 01:05 — REGNUM Таможня города Шэньяэн провинции Ляонин на северо-востоке Китая изъяла девять живых жуков-геркулесов, одного из крупнейших в мире жуков, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Живность была найдена в посылке в рамках регулярной проверки почтовых отправлений, запечатанная в девять пластиковых коробок. Посылка пришла из Японии. В каждой коробке находилось по жуку.

Согласно законам Китая, живых насекомых запрещается ввозить в страну по почте, а незаконная пересылка жуков-геркулесов может рассматриваться как угроза экосистеме страны, сообщили в таможне Китая.

В последние годы жуки-геркулесы начали набирать популярность среди китайских любителей домашних животных. При этом, цены на этих насекомых достигают тысяч юаней за одного жука.

Отметим, что размеры этого исполинского жука, который обитает в Южной Америке и в Мезоамерике, может достигать 17 см в длину при размахе крыльев до 22 см.