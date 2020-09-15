Шри-Джаяварденепура-Котте, , 00:56 — REGNUM В Шри-Ланке подтвердили 13-й случай смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Сообщается, что в минувшие сутки в стране скончался 60-летний мужчина. Он был моряком, который прибыл в Шри-Ланку из Бахрейна в начале сентября.

«Его определили в госпиталь Чилав 9 сентября, во время карантина. Наиболее вероятной причиной смерти является инфаркт», говорится в заявлении.

Всего в Шри-Ланке выявлено 3247 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже 3005 пациентов выздоровели и были выписаны из медучреждений, еще 242 получают лечение.