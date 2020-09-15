Сейлем, США, , 00:52 — REGNUM По меньшей мере 10 человек погибли и еще 22 пропали без вести из-за природных пожаров, бушующих в американском штате Орегон, сообщила губернатор региона Кейт Браун на пресс-конференции.

Глава региона подчеркнула, что попросила президента США Дональда Трампа объявить в Орегоне режим стихийного бедствия. Она отметила, что власти штатов Северная Дакота и Мичиган, а также правительство Канады, направили в регион дополнительные силы пожарных.

Браун добавила, что концу недели ситуация с пожарами улучшится, поскольку наступит похолодание.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стало известно, что в штате Орегон из-за опасности лесных пожаров эвакуировали не менее 500 тысяч человек.

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