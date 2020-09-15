Маскат, , 00:24 — REGNUM В Омане за прошедшие сутки выявили 476 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оманское новостное агентство.

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По его данным, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории султаната выросло до 90 222. Также за 14 сентября в Омане скончались еще десять человек с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 790 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в султанате выздоровели еще 157 пациентов. Уже выписано из медучреждений с выздоровлением 83 928 человек. Тем не менее власти Омана призывают граждан страны соблюдать необходимые санитарные требования и не выходить из дома без особой необходимости.