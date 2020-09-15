Вологда, , 00:19 — REGNUM В Вологодской области с начала учебного года новая коронавирусная инфекция обнаружена у пяти школьников. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

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Из-за опасной инфекции все пять классов переведены на дистанционное обучение.

Также приостановлена деятельность одной группы в детском саду №15. На карантин выведены воспитанники детских садов № 22, 84, 60 и 64.

Напомним, вологодские власти решили отложить смягчение «антиковидного» режима — в Вологде и Череповце ситуация с заболеваемостью остается напряженной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске из-за COVID-19 на карантин отправили учеников шести классов.