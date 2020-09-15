Красноярск, , 00:31 — REGNUM Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы города Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Ахметчин обвиняется в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ). По версии следствия, с 29 по 31 мая 2020 года он получил информацию об аварийном разливе более 21 тысячи тонн дизтоплива из хранилища ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК). При этом экс-мэр своевременно не ввёл режим чрезвычайной ситуации, не организовал работы по предотвращению загрязнения нефтепродуктами грунта и акватории рек в Норильске.

«Неисполнение им своих должностных обязанностей привело к существенному увеличению вреда, нанесённого окружающей среде», — говорится в сообщении ведомства.

После вручения бывшему главе Норильска копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Норильский городской суд Красноярского края для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое может быть вынесено по данной статье — заключение под стражу на три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Норильска Рината Ахметчина.

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