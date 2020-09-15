Архангельск, , 00:02 — REGNUM В избирательную комиссию Архангельской области поступило пять жалоб на организацию выборов губернатора. Как сообщили ИА REGNUM в избиркоме, все они были поданы Ириной Чирковой, претендовавшей на пост главы региона.

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В участковые и территориальные избирательные комиссии поступило 5 письменных обращений, содержащих сведения о предполагаемых нарушениях, допущенных участковыми избирательными комиссиями, которые были немедленно направлены для рассмотрения в соответствующие ТИК.

В избиркоме отметили, что на участках присутствовали 810 наблюдателей, из которых 222 — назначены кандидатами, 63 — политическими партиями и 525 — Общественной палатой Архангельской области.

Как сообщало ИА REGNUM, победу на выборах губернатора Архангельской области одержал Александр Цыбульский (ЕР). Он набрал 69,65% голосов. Ирина Чиркова (СР) заняла второе место с результатом 16,91%.