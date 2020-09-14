Амман, , 23:50 — REGNUM Власти Иордании объявили о временном повторном закрытии школ из-за новых вспышек коронавирусной инфекции, 14 сентября сообщает агентство Reuters.

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Согласно официальному заявлению после заседания иорданского кабинета министров, закрытие школ произойдет с 17 сентября и продлится две недели.

Также в Иордании в связи с всплеском заболеваемости COVID-19 будут закрыты мечети, рестораны и уличные рынки.

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