Тирана, , 23:38 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 14 сентября сообщили, что за последние сутки в результате обследования 862 образцов в стране было выявлено ещё 167 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю Албания в разы обгоняет Северную Македонию и Косово. Ещё 46 пациентов излечились.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 11 520 случаев заражения коронавирусом. 6615 человек уже излечились от COVID-19. 338 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли четыре пациента.

В ведомстве отмечают, что лечение от COVID-19 в стране проходят 4567 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находятся уже 179 пациентов. 18 из них проходят интенсивную терапию и восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число активных случаев заражения выявлено в Тиране, в портовом городе Дуррес и в Шкодре.

В стране наблюдается стремительное ухудшение ситуации: число ежедневно выявляемых случаев заражения стабильно выше 100 человек, при этом количество выздоравливающих в разы меньше. Медицинская система страны ближется к коллапсу. Ситуацию осложняет начало учебного года.

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